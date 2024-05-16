Де і коли на Волині відключатимуть світло 13 липня

Де і коли на Волині відключатимуть світло 13 липня
У суботу 13 липня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки можна подивитися ТУТ.

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Теги: Україна, Волинь, відключення світла
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