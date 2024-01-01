Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Водолази ДСНС підняли зі ставка на Ковельщині тіло людини.

12 липня, о 14:14 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Машів Ковельського району на ставку потонула людина.



Для пошуку прибули водолази-рятувальники ДСНС з селища Шацьк та розпочали обстеження водойми. О 16:40 тіло людини було виявлено.

Особа загиблого встановлена, ним виявився Андрій В., 1986 р.н., місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній із водойм Волині потонув 38-річний чоловік.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Водолази ДСНС підняли зі ставка на Ковельщині тіло людини.12 липня, о 14:14 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Машів Ковельського району на ставку потонула людина.Для пошуку прибули водолази-рятувальники ДСНС з селища Шацьк та розпочали обстеження водойми. О 16:40 тіло людини було виявлено.Особа загиблого встановлена, ним виявився Андрій В., 1986 р.н., місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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