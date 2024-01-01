Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО

Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО
На одній із водойм Волині потонув 38-річний чоловік.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Водолази ДСНС підняли зі ставка на Ковельщині тіло людини.
12 липня, о 14:14 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Машів Ковельського району на ставку потонула людина.

Для пошуку прибули водолази-рятувальники ДСНС з селища Шацьк та розпочали обстеження водойми. О 16:40 тіло людини було виявлено.
Особа загиблого встановлена, ним виявився Андрій В., 1986 р.н., місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО
Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО
Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО

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Теги: Волинь, потопельник, Ковельщина, Машів
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