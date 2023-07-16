Гарний настрій і пропозиція руки та серця: майже 1500 випускників ВНУ отримали дипломи. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулося урочисте вручення документів про здобуття освіти випускникам, яке ознаменувало завершення навчального року.Дійство відбулося на майданчику біля спуску від проспекту Волі до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, де зібралися ректор Анатолій Цьось, проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Людмила Єлісєєва, проректор з науково-педагогічної роботи та цифровізації Ярослав Пастернак, декани, викладачі, представники влади та духовенства, а також винуватці заходу – випускники, - повідомляють у ВНУ.За традицією розпочалися урочистості спільним виконанням Гімну України, а також вшануванням загиблих на війні з російським агресором захисників і захисниць.Опісля випускників привітав ректор Анатолій Цьось, який зазначив, що в Університеті створені умови, щоб кожен міг реалізувати свій потенціал.«Багато з вас працювали і навчалися за програмою дуальної освіти, реалізовували академічну мобільність за програмами академічних обмінів, Еразмус+, “Подвійний дипломˮ. Ви займалися спортом, художньою самодіяльність, громадською діяльністю та волонтерством. Ви отримали якісну освіту, яка дає змогу працювати в будь-яких сферах. Водночас ми з вами навчалися та працювали в умовах війни. Це накладає суттєвий відбиток на нашу діяльність, але потрібно жити, молитися за воїнів, які дають нам можливість жити тут, працювати та допомагати Збройним силам України. Я пишаюся нашими випускниками, студентами, викладачами. Ми зайняли активну громадянську позицію та спільно допомагаємо нашим захисникам. Щиро вітаю випускників із завершенням певного етапу навчання в Університеті й запрошую продовжувати здобувати освіту. Зичу вам усього найкращого, реалізації свого потенціалу. Активно працюйте для своєї родини та нашої держави», – сказав Анатолій Васильович.Після всіх слів привітань випускники дочекалися хвилюючої миті отримання диплома, до якої йшли довгих чотири роки. Анатолій Цьось разом із Григорієм Пустовітом і деканами факультетів вручив випускникам документи про освіту.Омріяні дипломи отримали 1493 випускники, зокрема 159 – із відзнакою. Випускники спеціальності 226 Фармація, промислова фармація отримали диплом магістра, тоді як їхні колеги з інших факультетів і спеціальностей – диплом бакалавра.Варто зазначити, що для когось свято стало подвійним і набуло нового сенсу. Після вручення документа про освіту коханий однієї з випускниць подарував їй букет троянд і зробив пропозицію руки та серця. Під гучні оплески вона сказала: «Так!».Навіть липнева спека не зменшила позитивну атмосферу та святковий настрій володарів дипломів. Після завершення дійства ще довго лунали вітання від рідних, друзів випускників.