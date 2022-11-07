У Луцьку пройде літературний фестиваль «Фронтера»

27-28 липня в Луцьку відбудеться IV Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».Про це повідомила пресслужба фестивалю.Усі події відбуватимуться в музейному просторі «Окольний замок». На території фестивалю діятиме сцена, дитяча та лаунж-зони, фудкорт, книгарня, невеликий тематичний благодійний ярмарок.Фокус-тема фестивалю – «Зміна ролей». Під час заходів говоритимуть про українських письменників та журналістів, які вступили до лав ЗСУ або стали волонтерами, про літературу й документування дійсності, поезію та мову, що змінюються під впливом воєнних дій, а також про те, як книжки можуть протистояти тиранії і навіщо потрібна культурна дипломатія.Серед учасників:та ін.У програмі заходу – дискусії за участю українських та іноземних інтелектуалів, перекладацькі майстерні, розмови довкола нових книжок, публічні інтерв’ю, стендап, музичні й театральні дійства: вистава «Тичина: Феномен доби» від DakhTrio, ранковий стендап співведучого подкасту «Запах слова» та учасника Youtube-шоу «Ебаут» Сергія Чиркова, Літературне Хто Зна Шоу та перформанс творчої спілки Phill it.12:30-12:50Відкриття IV Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера»Елла Яцута, Остап Сливинський13:00-13:50Як повʼязані українська та романські літератури? Лекція Ростислава Семківа14:00-14:55Погляд ззовні: писати про інші культури попри відстань і стереотипиАна Франса (Португалія), Ґієм Колом Пʼєйя (Іспанія)Модератор: Андрій Ферт15:00-15:50«Вони розвалили СРСР. Волинські шістдесятники у протистоянні русифікації та окупації України»Леся Бондарук та Богдан Паска16:00-16:55Публічне інтервʼю Богдани Романцової із Євгенією Кузнєцовою17:00-18:15Література проти тиранії: розмова про тексти та диктаторські режимиМакс Кідрук, Інна Білоножко, Малґожата Реймер (Польща)Модератор: Макс Щербина18:30-19:25«Потяг прибуває за розкладом»: бесіда із Марічкою ПаплаускайтеМодератор: Тарас Малий19:30-20:25Про життя і літературу з Іреною КарпоюМодераторка: Елла Яцута20:45-21:45Вистава «Тичина: Феномен доби» від DakhTrio10:00-10:40Ранковий стендап Сергія Чиркова11:00-11:55Перекладацька майстерня. Чого не може ґуґл-транслейт?Євгенія Кузнєцова, Анна МарховськаМодератор: Микита Москалюк12:00-13:25Література і документування дійсностіМалґожата Реймер (Польща), Марічка Паплаускайте, Фабріс Депре (Франція)13:30-14:25Навіщо вірші?Юлія Федорчук (Польща) та Ія Ківа14:30-15:55Хто гучніше? Російсько-українська інформаційна війна у європейському просторіІрена Карпа, Марія Сеновійя (Іспанія), Ришард Купідура (Польща).Модератор: Антон Лягуша16:00-16:55Поміж сирен: розмова та читанняОстап Сливинський, Марина Пономаренко, Дмитро Лазуткін17:20-18:50Літературне Хто Зна ШоуМакс Кідрук, Богдана Романцова, Яна Брензей, Макс Щербина, Сергій Мус19:15-20:30Вечір з Юрієм Іздриком20:45-21:30Перформанс творчої спілки Phill it