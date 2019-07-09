В Україні заборонили продаж звичайних та електронних сигарет з ароматизаторами





Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, пише



Йдеться про заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками, як-от з ароматом енергетиків, вітамінів, кофеїну, а також добавками, що роблять кольоровими викиди диму. У МОЗ пояснили, що такі добавки можуть вводити споживачів в оману, ніби вживання тютюну є безпечним.



Також заборонено продавати е-сигарети та рідини із нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки, зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну.



Крім того, під забороною опинилися:



сигарети, у яких рівні викиду в диму перевищують: нікотину — 1 міліграм, смоли — 10 міліграмів, монооксиду вуглецю — 10 міліграмів;



сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (зокрема, фільтрі, папері, капсули яких містять тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);

тютюн для перорального вживання.



Боротьба з курінням



За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі налічується 1,25 мільярда повнолітніх споживачів тютюну: тобто приблизно кожний п’ятий дорослий курить, тоді як у 2000 році курив кожен третій.



Щоб глобально знизити рівень тютюнопаління серед населення, 2003 року була створена рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). Україна ратифікувала її у 2006 році й відтоді запроваджує законодавчі зміни у сфері контролю над тютюнокурінням.



У МОЗ зазначили, що наразі Україна перебуває серед 74 успішних країн, які ефективно захищають населення від тютюнопаління та пасивного куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з 11 липня набула чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння, а також продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, пише Громадське Йдеться про заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками, як-от з ароматом енергетиків, вітамінів, кофеїну, а також добавками, що роблять кольоровими викиди диму. У МОЗ пояснили, що такі добавки можуть вводити споживачів в оману, ніби вживання тютюну є безпечним.Також заборонено продавати е-сигарети та рідини із нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки, зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну.сигарети, у яких рівні викиду в диму перевищують: нікотину — 1 міліграм, смоли — 10 міліграмів, монооксиду вуглецю — 10 міліграмів;сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (зокрема, фільтрі, папері, капсули яких містять тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);тютюн для перорального вживання.За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі налічується 1,25 мільярда повнолітніх споживачів тютюну: тобто приблизно кожний п’ятий дорослий курить, тоді як у 2000 році курив кожен третій.Щоб глобально знизити рівень тютюнопаління серед населення, 2003 року була створена рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). Україна ратифікувала її у 2006 році й відтоді запроваджує законодавчі зміни у сфері контролю над тютюнокурінням.У МОЗ зазначили, що наразі Україна перебуває серед 74 успішних країн, які ефективно захищають населення від тютюнопаління та пасивного куріння.

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