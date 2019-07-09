В Україні заборонили продаж звичайних та електронних сигарет з ароматизаторами

В Україні заборонили продаж звичайних та електронних сигарет з ароматизаторами
В Україні з 11 липня набула чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння, а також продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, пише Громадське.

Йдеться про заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками, як-от з ароматом енергетиків, вітамінів, кофеїну, а також добавками, що роблять кольоровими викиди диму. У МОЗ пояснили, що такі добавки можуть вводити споживачів в оману, ніби вживання тютюну є безпечним.

Також заборонено продавати е-сигарети та рідини із нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки, зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну.

Крім того, під забороною опинилися:

сигарети, у яких рівні викиду в диму перевищують: нікотину — 1 міліграм, смоли — 10 міліграмів, монооксиду вуглецю — 10 міліграмів;

сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (зокрема, фільтрі, папері, капсули яких містять тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);
тютюн для перорального вживання.

Боротьба з курінням

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі налічується 1,25 мільярда повнолітніх споживачів тютюну: тобто приблизно кожний п’ятий дорослий курить, тоді як у 2000 році курив кожен третій.

Щоб глобально знизити рівень тютюнопаління серед населення, 2003 року була створена рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). Україна ратифікувала її у 2006 році й відтоді запроваджує законодавчі зміни у сфері контролю над тютюнокурінням.

У МОЗ зазначили, що наразі Україна перебуває серед 74 успішних країн, які ефективно захищають населення від тютюнопаління та пасивного куріння.

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Теги: сигарети, заборона
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