На Волині презентували лімітовану серію марок, присвячених 175 річниці з Дня народження Олени Пчілки





Марки виготовила Укрпошта на замовлення працівників музею, розповіла Валентина Варголяк.



Зі слів директорки Колодяжненського музею Ольги Бойко, над створенням блоку марок працювали пів року. До нього входить: марка, конверт, поштовий блок у буклеті з дев'ятьма фотографіями з історії життя Олени Пчілки.



"Над його створенням нам допомога працювати Тетяна Данилюк-Терещук із музею Лесі Українки Волинського національного університету, лесезнавиця Алла Диба та завідувачка Київського музею Лесі Українки Ірина Щукіна. Всі матеріали для створення марок ми брали саме там", — каже Ольга Бойко.



Серія блоку лімітована — лише 20 примірників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колодяжненському музеї імені Лесі Українки 12 липня презентували лімітовану серію марок, присвячених 175 річниці з Дня народження Олени Пчілки.Марки виготовила Укрпошта на замовлення працівників музею, розповіла Суспільному директорка обласної філіїЗі слів директорки Колодяжненського музею, над створенням блоку марок працювали пів року. До нього входить: марка, конверт, поштовий блок у буклеті з дев'ятьма фотографіями з історії життя Олени Пчілки."Над його створенням нам допомога працювати Тетяна Данилюк-Терещук із музею Лесі Українки Волинського національного університету, лесезнавиця Алла Диба та завідувачка Київського музею Лесі Українки Ірина Щукіна. Всі матеріали для створення марок ми брали саме там", — каже Ольга Бойко.Серія блоку лімітована — лише 20 примірників.

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