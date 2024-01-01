«Українська команда» отримала відзнаку за підтримку волонтерського руху

«Українська команда» отримала відзнаку за підтримку волонтерського руху
«Українська команда» на IV Київському форумі волонтерів отримала відзнаку за підтримку волонтерського руху.

"Це важлива нагорода для нашої команди. Вона свідчить про те, що наша праця, та допомога, яку «Українська команда» надає військовим та цивільним з перших днів широкомасштабної війни, - дійсно потрібна і корисна", - на цьому наголосив під час отримання нагороди представник "Української команди" Орест Криштафович.

"Працюємо далі! Підтримуємо наших захисників і наближаємо перемогу разом! " - зазначають в "Українській команді".

Довідково. IV Київський форум волонтерів відбувся сьогодні, 12 липня. В ньому взяли участь представники волонтерських організацій, ЗСУ та органів центральної і місцевої влади. Форум ставив за мету об’єднати зусилля учасників для ефективної комунікації між військовими, волонтерами, органами влади, профспілками та правниками. Зокрема, в напрямку фізичної та психологічної реабілітації постраждалих внаслідок російської агресії в Україні.
«Українська команда» отримала відзнаку за підтримку волонтерського руху
«Українська команда» отримала відзнаку за підтримку волонтерського руху



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Теги: Українська команда
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