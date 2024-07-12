На фронті загинув Заслужений артист України, музикант і актор Ігор Воронка

Ігор Воронка.



Про загибель артиста повідомила мистецька платформа Open Opera Ukraine, пише



“Сьогодні отримали страшну звістку – на полі бою загинув Ігор Воронка. Про це повідомила його дружина на своїй сторінці. Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії”, – йдеться в повідомленні.



Дружина Ігоря Марина Раєвська повідомила, що наразі не можливо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки чоловік загинув на захопленій території. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти.



“Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях”, – написала дружина Ігоря Воронки.



“Суспільне” зазначає, що Ігор Воронка був заслуженим артистом України, брав участь у проєктах Open Opera Ukraine та був провідним артистом Національної капели "Думка".



Завідувачка літературної частини в театрі "Золоті ворота" Ганна Щокань у пості розповіла, що співак воював із 2022 року, а торік отримав важке поранення.



Військовий Андрій Яковенко написав, що Воронка загинув під селищем Нью-Йорк: "З перших днів великої війни ти став на захист України. Завжди і скрізь перший, підбадьорював нас словом, співом і музикою. Власним прикладом стійкості, спокою і рівноваги підтримував у важких ситуаціях. Спи спокійно, Командире!"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув Заслужений артист України, музикант і акторПро загибель артиста повідомила мистецька платформа Open Opera Ukraine, пише LB.ua “Сьогодні отримали страшну звістку – на полі бою загинув Ігор Воронка. Про це повідомила його дружина на своїй сторінці. Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії”, – йдеться в повідомленні.Дружина Ігоря Марина Раєвська повідомила, що наразі не можливо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки чоловік загинув на захопленій території. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти.“Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях”, – написала дружина Ігоря Воронки.“Суспільне” зазначає, що Ігор Воронка був заслуженим артистом України, брав участь у проєктах Open Opera Ukraine та був провідним артистом Національної капели "Думка".Завідувачка літературної частини в театрі "Золоті ворота" Ганна Щокань у пості розповіла, що співак воював із 2022 року, а торік отримав важке поранення.Військовийнаписав, що Воронка загинув під селищем Нью-Йорк: "З перших днів великої війни ти став на захист України. Завжди і скрізь перший, підбадьорював нас словом, співом і музикою. Власним прикладом стійкості, спокою і рівноваги підтримував у важких ситуаціях. Спи спокійно, Командире!"

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