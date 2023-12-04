СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва

СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва
Служба безпеки викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу».

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи щодо ліквідації корупційної схеми проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та за сприяння керівництва та за сприяння керівництва Державної податкової служби.

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Теги: податківець, Київ, СБУ
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