Один з ворожих «шахедів», якими рф вчора атакувала Україну, годину літав у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»

Один з ворожих «шахедів», якими рф вчора атакувала Україну, годину літав у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
Увечері 11 липня один з російських "шахедів", які запустили по території України, залетів у Білорусь і перебував у повітряному просторі РБ щонайменше 1 годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що БПЛА зайшов до Білорусі з Чернігівської області України в районі н.п. Лоїв і взяв курс на північний захід (у напрямку Мозиря), проте є ще один важливий аспект.

На момент надходження першої інформації про захід БПЛА в Білорусь над Гомельщиною вже понад годину перебував гелікоптер Мі-24 ВПС РБ, який вилетів у Гомельський р-н з аеродрому Мачулищі близько 19:00, і винищувач із Барановичів, який вилетів ще раніше - близько 18:30.

Щонайменше це свідчить про те, що сили ППО РБ зафіксували візит "Шахеда" до Білорусі задовго до того, як інформація про це з'явилася в ТГ-каналах, і сам дрон зайшов раніше - в районі 19:00. Ба більше, вже на момент надходження перших публічних повідомлень винищувач ВПС РБ вилетів із Гомельського району, а за деякий час пішов у Мачулищі й вертоліт ВПС РБ.

Не виключено, що війська РБ були в курсі майбутніх маневрів і контролювали повітряний простір над територією Білорусі на випадок непланової поведінки одного з "Шахедів", - зазначає "Гаюн". Джерело: https://censor.net/ua/n3499366

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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