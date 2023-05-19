Поблизу Луцька затримали торговця психотропами.
Сьогодні, 13:13
Поблизу Луцька поліцейські затримали торговця психотропами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 липня, у селі Боголюби дільничний офіцер поліції Луцького районного управління затримав зловмисника на гарячому. Чоловік саме розкладав закладки у населеному пункті.
На місце прибули співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області, оперативники та слідчо-оперативна група.
З’ясувалося, що затриманий, 28-річний житель Луцького району, за допомогою телеграм-каналу розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом залишення закладок.
У нього вилучили 72 закладки психотропної речовини амфетамін, 10 закладок психотропної речовини Альфа «PVP», електронні ваги, зіппакети, мобільний телефон, ноутбук та автомобіль.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення йому підозри в інкримінованому злочині вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тривання під вартою.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 липня, у селі Боголюби дільничний офіцер поліції Луцького районного управління затримав зловмисника на гарячому. Чоловік саме розкладав закладки у населеному пункті.
На місце прибули співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області, оперативники та слідчо-оперативна група.
З’ясувалося, що затриманий, 28-річний житель Луцького району, за допомогою телеграм-каналу розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом залишення закладок.
У нього вилучили 72 закладки психотропної речовини амфетамін, 10 закладок психотропної речовини Альфа «PVP», електронні ваги, зіппакети, мобільний телефон, ноутбук та автомобіль.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення йому підозри в інкримінованому злочині вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тривання під вартою.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
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