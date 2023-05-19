Поблизу Луцька затримали торговця психотропами.

Поблизу Луцька поліцейські затримали торговця психотропами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 11 липня, у селі Боголюби дільничний офіцер поліції Луцького районного управління затримав зловмисника на гарячому. Чоловік саме розкладав закладки у населеному пункті.На місце прибули співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області, оперативники та слідчо-оперативна група.З’ясувалося, що затриманий, 28-річний житель Луцького району, за допомогою телеграм-каналу розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом залишення закладок.У нього вилучили 72 закладки психотропної речовини амфетамін, 10 закладок психотропної речовини Альфа «PVP», електронні ваги, зіппакети, мобільний телефон, ноутбук та автомобіль.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Після оголошення йому підозри в інкримінованому злочині вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тривання під вартою.Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.