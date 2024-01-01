Затримали трьох диверсантів у Харківській та Рівненській областях, які підпалювали релейні шафи на залізниці

Затримали трьох диверсантів у Харківській та Рівненській областях, які підпалювали релейні шафи на залізниці
СБУ затримала диверсантів фсб, які підпалювали релейні шафи на об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала трьох диверсантів фсб у результаті спецоперацій у Харківській та Рівненській областях. Зловмисники підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів.

У такий спосіб рф сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.

Для вчинення злочинів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби.

Так, у Харкові на гарячому затримано ворожого диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисником виявився рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство.

Після дистанційного вербування російською спецслужбою фігурант прибув на Харківщину для вчинення диверсії.

Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями Рівного, яких фсб дистанційно залучила до підривної діяльності.

Зловмисники працювали у «тандемі». Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України.

Інший фігурант – фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для «звіту» фсб.

Як встановило розслідування, обидва зловмисники потрапили у поле зору спецслужби рф як активні користувачі російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку.

Подальша комунікація диверсантів з їхніми кураторами з фсб відбувалась через анонімні чати у месенджерах.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли перерахувати на банківські картки своїх поплічників грошову винагороду.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Затримали трьох диверсантів у Харківській та Рівненській областях, які підпалювали релейні шафи на залізниці

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька затримали торговця психотропами.
Сьогодні, 13:13
Міноборони нагородило 19-річного військового з Волині
Сьогодні, 13:10
Затримали трьох диверсантів у Харківській та Рівненській областях, які підпалювали релейні шафи на залізниці
Сьогодні, 12:39
У двох волинян виявили незаконні посіви конопель
Сьогодні, 12:00
На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Довічне ув’язнення отримала жителька Черкащини, яка коригувала ракетні удари Довічне ув’язнення отримала жителька Черкащини, яка коригувала ракетні удари
03 липень, 14:00
55-річна охоронниця з Харкова коригувала ракетно-бомбові удари по місту, – СБУ 55-річна охоронниця з Харкова коригувала ракетно-бомбові удари по місту, – СБУ
12 червень, 12:05
Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини
11 червень, 17:10
Продюсер Юрій Бардаш втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова, – СБУ Продюсер Юрій Бардаш втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова, – СБУ
22 травень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька затримали торговця психотропами.
Сьогодні, 13:13
 0
Міноборони нагородило 19-річного військового з Волині
Сьогодні, 13:10
 0
Затримали трьох диверсантів у Харківській та Рівненській областях, які підпалювали релейні шафи на залізниці
Сьогодні, 12:39
 0
У двох волинян виявили незаконні посіви конопель
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8