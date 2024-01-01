У двох волинян виявили незаконні посіви конопель
Сьогодні, 12:00
За незаконне вирощування конопель волинянам загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незаконні посіви конопель виявили правоохоронці на присадибних ділянках мешканців Горохівщини та Ковельщини.
Так, співробітники сектору кримінальної поліції виявили 56 кущів у 44-річного жителя села Цегів. Чоловік вирощував заборонені речовини у теплиці та на подвір’ї. Рослини вилучили.
А у селі Пісочне, що на Ковельщині, поліцейські офіцери громади виявили незаконний посів конопель у 23-річного місцевого мешканця. Вилучено 86 кущів.
Рослини направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незаконні посіви конопель виявили правоохоронці на присадибних ділянках мешканців Горохівщини та Ковельщини.
Так, співробітники сектору кримінальної поліції виявили 56 кущів у 44-річного жителя села Цегів. Чоловік вирощував заборонені речовини у теплиці та на подвір’ї. Рослини вилучили.
А у селі Пісочне, що на Ковельщині, поліцейські офіцери громади виявили незаконний посів конопель у 23-річного місцевого мешканця. Вилучено 86 кущів.
Рослини направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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