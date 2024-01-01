У двох волинян виявили незаконні посіви конопель

У двох волинян виявили незаконні посіви конопель
За незаконне вирощування конопель волинянам загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Незаконні посіви конопель виявили правоохоронці на присадибних ділянках мешканців Горохівщини та Ковельщини.

Так, співробітники сектору кримінальної поліції виявили 56 кущів у 44-річного жителя села Цегів. Чоловік вирощував заборонені речовини у теплиці та на подвір’ї. Рослини вилучили.

А у селі Пісочне, що на Ковельщині, поліцейські офіцери громади виявили незаконний посів конопель у 23-річного місцевого мешканця. Вилучено 86 кущів.

Рослини направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
У двох волинян виявили незаконні посіви конопель

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.
У двох волинян виявили незаконні посіви конопель
У двох волинян виявили незаконні посіви конопель

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Теги: волиняни, коноплі
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