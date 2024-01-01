У двох волинян виявили незаконні посіви конопель

За незаконне вирощування конопель волинянам загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Незаконні посіви конопель виявили правоохоронці на присадибних ділянках мешканців Горохівщини та Ковельщини.Так, співробітники сектору кримінальної поліції виявили 56 кущів у 44-річного жителя села Цегів. Чоловік вирощував заборонені речовини у теплиці та на подвір’ї. Рослини вилучили.А у селі Пісочне, що на Ковельщині, поліцейські офіцери громади виявили незаконний посів конопель у 23-річного місцевого мешканця. Вилучено 86 кущів.Рослини направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.