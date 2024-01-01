«Один Герой відбив 6 ворожих штурмів, інший – затрофеїв рашистський танк», – воїни-«росомахи» із 68-ої бригади

Один сміливець за 4 доби відбив 6 ворожих штурмів, виконав завдання і разом із побратимами повернувся до підрозділу. Другий – затрофеїв рашистський танк! Ось такі вони, воїни-“росомахи” із 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Оперативного командування “Захід”!Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ОК “Захід”.Титанічні зусилля та неабияку волю до Перемоги демонструють щодня наші захисники. Не виключення і воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Неофіційно їх називають “росомахами”: через зображення надзвичайно лютого хижака на шевронах.Наш перший герой разом із побратимами відбили шість ворожих штурмів та навіть зазнавши поранень - продовжував боротися. Мотивація у нього зрозуміла, адже він пообіцяв своїй вагітній дружині, що захищатиме свою сім’ю і обов’язково повернеться додому живим.Знайомтесь: гранатометник одного з підрозділів 68 ОЄБр на позивний “Чорний” із Козівського району, що на Тернопільщині. До повномасштабного вторгнення рашистських окупантів він працював водієм-“далекобійником”.Удома воїна чекає кохана дружина, і скоро у подружжя буде поповнення в сім’ї. Звати бійця. Прізвище з цілком зрозумілих причин називати недоцільно. Власне, прізвище в цій історії не головне. Важливо, що саме такі звичайні українці впевнено обороняють нашу землю та сміливо нищать окупантів.“Пішли ми на перший вихід. Це дуже непросто дійти на позицію і потім звідти вибратися. Але головне – не впасти в ступор чи піддатись паніці, треба просто робити те, чому тебе навчили. Психологічно не здаватися”, – поділився своїм першим бойовим досвідом гранатометник Володимир.Внаслідок запеклих боїв, які тривали 4 доби, “Чорний” разом із хлопцям успішно підбили із ручного протитанкового гранатомета ворожий бронетранспортер та положили в українську землю декілька окупантів.“Шестеро росіян встигли висадитися. Я почав закидати їх гранатами і “затрьохсотив” (поранив) двох. То інші їм навіть не допомогли, не відтягнули, а кричали: “Давай, тряпка, собєрісь, вставай!”. У той момент я зрозумів, що вони слабкі”, – згадує ті події воїн.Їх протистояння тривало всю ніч і закінчилося на користь “росомах”:“Я весь час підтримував моральний дух своїх побратимів, говорив, що ми не прийшли сюди вмирати, що ми зробимо роботу і знищимо ворога. Хлопці опанували себе і виклалися на повну. Тоді ми витримали не тільки ворожі артобстріли і штурми, а ще й отруйні гази, якими окупанти закинули у наші позиції. Попри це ще й ворожі дрони постійно дошкуляють – полюючи на нас.“Чорного” разом з іншими пораненими побратимами евакуювали до стабілізаційного пункту, надали допомогу а вже звідти – доправили до госпіталя.А от танкісти цієї ж бригади не тільки відбили ворожий наступ, але й захопили російський танк практично в робочому стані. Цей екземпляр бронетехніки агресора очолював масштабний штурм, який закінчився для них повним фіаско. Ворожий екіпаж російського Т-90 залишив свою бойову машину на полі бою і… накивав п’ятами.“Наш механік-водій (позивний “Марік”) ризикнув дістатися “сірої” зони – до російського танка та повернувся назад вже на ньому. Більше того, згодом наші бійці змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2”, – розповіли у бригаді.У складі 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ОК “Захід”, що була сформована на Рівненщині, воюють представники багатьох регіонів України. Їхній бойовий досвід, вміння воювати в сучасних умовах стане у нагоді для тих, хто сьогодні стає у бригадний стрій і поповнює лави “росомах”."А хто прагне поповнити лави славетної єгерської бригади, має можливість отримати додаткову інформацію за тел. 099-387-87-18 або 093-055-25-98", - зазначають в ОК “Захід”.