Лучанам, які травмувалися від вибуху гранати на Ковельській, нададуть грошову допомогу

травмувалися від вибуху гранати на вулиці Ковельській у неділю, 7 липня, буде надано допомогу з міського бюджету на компенсацію лікування та реабілітацію.



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Сума допомоги становитиме від 20 до 30 тисяч гривень кожному, на загальну суму 100 тисяч гривень, повідомили у Луцькій міській раді.



Всього під час вибуху гранати травмувалося п'ятеро людей.



Станом на 12 липня, одна травмована все ще знаходиться в реанімації, двоє людей — у відповідних відділеннях лікарень, а одна потерпіла виписана з медзакладу. Ще одній жінці, що проживає в Рожищенському районі, надано медичну допомогу на місці, вона відмовилась від госпіталізації.



Що відомо про вибух на Ковельській у Луцьку

Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли Суспільному свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників кинув гранату на проїжджу частину. На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.



8 липня поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Йому 35 років, він — житель Луцького району.



Внаслідок вибуху травмувалися п'ятеро людей. Станом на ранок 8 липня четверо із них перебували у лікарні. Двоє — в реанімації у важкому стані.



Луцький міськрайонний суд 9 липня призначив військовому, який підірвав гранату на Ковельській у Луцьку, 60 днів арешту без права внесення застави.

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