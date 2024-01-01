Захисники ліквідували ще 1030 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1030 російських окупантів
Загалом Росія вже втратила в Україні 556 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 556650 (+1030) осіб

- танків ‒ 8191 (+9)

- бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23)

- артилерійських систем – 15158 (+48)

- РСЗВ – 1119 (+0)

- засоби ППО ‒ 888 (+2)

- літаків – 361 (+0)

- гелікоптерів – 326 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26)

- крилаті ракети ‒ 2397 (+5)

- кораблі /катери ‒ 28 (+0)

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84)

- спеціальна техніка ‒ 2543 (+8)

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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