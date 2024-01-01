Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії

Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії
Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це написав Валерій Залужний.

“Вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі”, - написав Залужний.

Він наголосив, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства.

Нагадаємо, що 9 травня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Перед тим верховний головнокомандувач звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.

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Теги: Залужний, Британія
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