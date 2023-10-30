На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Пригода трапилася сьогодні вночі поблизу села Карасин Камінь-Каширського району.



22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на асфальтне покриття.



Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці, пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Попередньо, водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння.



За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Маневиччині летальна ДТП за участю мотоцикліста: поліція з’ясовує обставини трагедії.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Пригода трапилася сьогодні вночі поблизу села Карасин Камінь-Каширського району.22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на асфальтне покриття.Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці, пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Попередньо, водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння.За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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