На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
Сьогодні, 11:51
На Маневиччині летальна ДТП за участю мотоцикліста: поліція з’ясовує обставини трагедії.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Пригода трапилася сьогодні вночі поблизу села Карасин Камінь-Каширського району.
22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на асфальтне покриття.
Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці, пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Попередньо, водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння.
За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Пригода трапилася сьогодні вночі поблизу села Карасин Камінь-Каширського району.
22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на асфальтне покриття.
Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці, пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Попередньо, водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння.
За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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