На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
На Маневиччині летальна ДТП за участю мотоцикліста: поліція з’ясовує обставини трагедії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Пригода трапилася сьогодні вночі поблизу села Карасин Камінь-Каширського району.

22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на асфальтне покриття.

Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці, пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Попередньо, водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, мотоцикліст, смерть, ДТП
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