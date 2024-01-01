Міноборони нагородило 19-річного військового з Волині
Сьогодні, 13:10
Військовослужбовця Богдана Трохимчука з села Залюття Дубечненської громади нагородили відзнакою міністра оборони України «За поранення».
Нагороду 19-річний воїн отримав відповідно до наказу від 5 червня 2024 року, передає Район.Стара Вижівка.
Зауважимо, медаль «За поранення» – відомча відзнака Міністерства оборони України. Медаллю нагороджують військовослужбовців ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Богдан Трохимчук має звання молодшого сержанта. Він уклав контракт у квітні 2023 року. Воював на Бахмутському напрямку. У липні 2023 року отримав тяжкі поранення. Військовослужбовець пройшов лікування та реабілітацію. Нині захищає Україну на Донеччині.
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Нагороду 19-річний воїн отримав відповідно до наказу від 5 червня 2024 року, передає Район.Стара Вижівка.
Зауважимо, медаль «За поранення» – відомча відзнака Міністерства оборони України. Медаллю нагороджують військовослужбовців ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Богдан Трохимчук має звання молодшого сержанта. Він уклав контракт у квітні 2023 року. Воював на Бахмутському напрямку. У липні 2023 року отримав тяжкі поранення. Військовослужбовець пройшов лікування та реабілітацію. Нині захищає Україну на Донеччині.
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