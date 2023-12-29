У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП

У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП
У Луцьку судили 44-річного водія легкового автомобіля Renault Megane Scenic, який торік влітку п'яним сів за кермо, на нерегульованому пішохідному переході поблизу перехрестя на Соборності — Єршова збив 72-річну лучанку та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.

Місцевого жителя визнали винним, сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.

Що відомо про ДТП з травмованою

ДТП сталася 28 серпня 2023 року о 12:28 на нерегульованому пішохідному переході навпроти торгового центру. Суд дійшов висновку, що водій легковика був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зменшив швидкість і наїхав на двох пішоходів. Після цього водій не надав допомоги людям і втік. Одна жінка отримала травми середнього ступеня тяжкості.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік розповів, що напередодні ДТП вночі випив пів літра горілки, а після ДТП, злякавшись скоєного, випив ще 250 грамів горілки. У вчиненому щиро розкаявся і просив суд суворо його не карати.

Травмованій пенсіонерці лучанин частково відшкодував завдану шкоду в розмірі 10 тисяч гривень. Адвокат лучанки пождав цивільний позов, який суд задовольнив, стягнувши з водія 50 тисяч гривень моральної шкоди та 30 тисяч гривень на витрати щодо надання правової допомоги.

У результаті суд відправив водія легковика до в'язниці на рік та шість місяців, а також позбавив його посвідчення водія на 5 років. На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду.

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Теги: Луцьк, ДТП, водій, суд
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