Підприємця з Львівщини на Волині судять за незаконно викопані ставки

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про безгосподарське використання земель, що спричинило порушення структури ґрунту, втрату родючості землі та виведення її з сільськогосподарського обороту (ч. 1 ст. 254 КК України), вчинене 40-річним жителем Львівщини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Чоловіка, який є директором приватного підприємства, обвинувачують у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу та розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою зняв родючий шар ґрунту на двох земельних ділянках із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» в селі Малинівка луцького району та влаштував там штучні водойми площею понад 10 га.Цими незаконними діями завдано шкоди на суму понад мільйон гривень.