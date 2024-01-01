Підприємця з Львівщини на Волині судять за незаконно викопані ставки
Сьогодні, 14:44
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про безгосподарське використання земель, що спричинило порушення структури ґрунту, втрату родючості землі та виведення її з сільськогосподарського обороту (ч. 1 ст. 254 КК України), вчинене 40-річним жителем Львівщини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Чоловіка, який є директором приватного підприємства, обвинувачують у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу та розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою зняв родючий шар ґрунту на двох земельних ділянках із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» в селі Малинівка луцького району та влаштував там штучні водойми площею понад 10 га.
Цими незаконними діями завдано шкоди на суму понад мільйон гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Чоловіка, який є директором приватного підприємства, обвинувачують у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу та розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою зняв родючий шар ґрунту на двох земельних ділянках із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» в селі Малинівка луцького району та влаштував там штучні водойми площею понад 10 га.
Цими незаконними діями завдано шкоди на суму понад мільйон гривень.
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