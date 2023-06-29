Волинь отримає майже 103 млн гривень з держбюджету на купівлю житла військовим

Волинь отримає майже 103 млн гривень з держбюджету на купівлю житла військовим
Волинь отримає майже 103 млн гривень з держбюджету на купівлю житла військовим та членам їх родин.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

У цьому році Кабмін передбачив 5,7 мільярдів гривень для придбання житла військовим та сім’ям полеглих воїнів. З них Волинь отримає 102,8 мільйонів гривень.

Таким чином грошову компенсацію за житло цьогоріч одержать 45 волинян. А саме:

- 27 осіб з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,

- 5 членів сімей полеглих військових,

- 5 людей з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав,

- 8 внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

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Теги: Волинь, кошти, військові, житло
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