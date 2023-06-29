Волинь отримає майже 103 млн гривень з держбюджету на купівлю житла військовим





Про це Юрій Погуляйко.



У цьому році Кабмін передбачив 5,7 мільярдів гривень для придбання житла військовим та сім’ям полеглих воїнів. З них Волинь отримає 102,8 мільйонів гривень.



Таким чином грошову компенсацію за житло цьогоріч одержать 45 волинян. А саме:



- 27 осіб з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,



- 5 членів сімей полеглих військових,



- 5 людей з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав,



- 8 внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь отримає майже 103 млн гривень з держбюджету на купівлю житла військовим та членам їх родин.Про це повідомив голова Волинської ОВАУ цьому році Кабмін передбачив 5,7 мільярдів гривень для придбання житла військовим та сім’ям полеглих воїнів. З них Волинь отримає 102,8 мільйонів гривень.Таким чином грошову компенсацію за житло цьогоріч одержать 45 волинян.- 27 осіб з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,- 5 членів сімей полеглих військових,- 5 людей з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав,- 8 внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію