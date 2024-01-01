Шестеро людей на Харківщині підірвались на розтяжці, намагаючись евакуюватися





Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише



За даними слідства, у трьох постраждалих гостра реакція на стрес, у решти — вибухові поранення.



За даними Харківської ОВА, поранень зазнали цивільні чоловіки віком 18 та 63 роки та жінка віком 43 роки.



Начальник Чугуївського відділу поліції Максим Стецина розповів, що один з групи зачепив розтяжку і спрацював вибуховий пристрій. Усі постраждалі перебувають у лікарні, їм надають допомогу.



«У цих людей не було зв'язку, тому вони самотужки вирішили евакуйовуватися», — сказав Стецина в коментарі «Суспільному».



Він закликав для евакуації звертатися до поліції чи волонтерів — на лінію 102 або на гарячу лінію волонтерів. У поліції можна отримати інструкції про те, на яку саме точку треба вийти, звідти вас заберуть волонтери та поліція.



Розмінування України



У вересні 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що потенційно замінованими в Україні залишаються близько 174 тисяч квадратних кілометрів. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, наголосив він. Водночас мета України — зробити це за найближчі роки.



Наприкінці лютого 2024-го начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергій Рева розповів, що фахівцям з розмінування вдалося зменшити потенційно забруднену вибухонебезпечними предметами територію на 18 тисяч км². Наразі вона сягає 156 тисяч км², тобто близько 25% від загальної площі держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці в селі Стариця на Харківщині під час евакуації через лісосмугу підірвалися шестеро людей. Вони натрапили на розтяжку, яку залишили після себе окупанти.Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише Громадське За даними слідства, у трьох постраждалих гостра реакція на стрес, у решти — вибухові поранення.За даними Харківської ОВА, поранень зазнали цивільні чоловіки віком 18 та 63 роки та жінка віком 43 роки.Начальник Чугуївського відділу поліції Максим Стецина розповів, що один з групи зачепив розтяжку і спрацював вибуховий пристрій. Усі постраждалі перебувають у лікарні, їм надають допомогу.«У цих людей не було зв'язку, тому вони самотужки вирішили евакуйовуватися», — сказав Стецина в коментарі «Суспільному».Він закликав для евакуації звертатися до поліції чи волонтерів — на лінію 102 або на гарячу лінію волонтерів. У поліції можна отримати інструкції про те, на яку саме точку треба вийти, звідти вас заберуть волонтери та поліція.У вересні 2023 року прем’єр-міністрзаявляв, що потенційно замінованими в Україні залишаються близько 174 тисяч квадратних кілометрів. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, наголосив він. Водночас мета України — зробити це за найближчі роки.Наприкінці лютого 2024-го начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергій Рева розповів, що фахівцям з розмінування вдалося зменшити потенційно забруднену вибухонебезпечними предметами територію на 18 тисяч км². Наразі вона сягає 156 тисяч км², тобто близько 25% від загальної площі держави.

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