Мешканці Рівного на замовлення росіян підпалили авто, видавши її за авто військових

Мешканці Рівного на замовлення росіян підпалили авто, видавши її за авто військових
Поліцейські затримали жителя Рівного, який на замовлення російських спецслужб спалив авто.

Про це повідомили у Національній поліції.

Поліцейські встановили, що 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити: за певну суму треба було спалити авто військових. Таким чином російська пропаганда намагається вдати вигляду в інформаційному полі, ніби українці не підтримують власну армію.

За «роботу» їм пообіцяли дві тисячі доларів. Зловмисники вдалися до хитрощів, і вже наступного дня знайшли «жертву» — звичайний цивільний легковик «Audi». А щоб видати його за авто військових, перефарбували номерні знаки у чорний колір.

▪️Відтак близько 20 години 8 червня на території гаражного кооперативу в обласному центрі, де було припарковане авто, облили його легкозаймистою речовиною і підпалили. Втім, за виконану роботу від обіцяного ворогом отримали лише дві тисячі гривень.
Мешканці Рівного на замовлення росіян підпалили авто, видавши її за авто військових

Поліцейські оперативно встановили 24-річного зловмисника та затримали його у порядку статті 208 КПК України, йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.

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Теги: Рівне, авто, підпал, росія
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