Мешканці Рівного на замовлення росіян підпалили авто, видавши її за авто військових

Поліцейські затримали жителя Рівного, який на замовлення російських спецслужб спалив авто.Про це повідомили у Національній поліції.Поліцейські встановили, що 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити: за певну суму треба було спалити авто військових. Таким чином російська пропаганда намагається вдати вигляду в інформаційному полі, ніби українці не підтримують власну армію.За «роботу» їм пообіцяли дві тисячі доларів. Зловмисники вдалися до хитрощів, і вже наступного дня знайшли «жертву» — звичайний цивільний легковик «Audi». А щоб видати його за авто військових, перефарбували номерні знаки у чорний колір.▪️Відтак близько 20 години 8 червня на території гаражного кооперативу в обласному центрі, де було припарковане авто, облили його легкозаймистою речовиною і підпалили. Втім, за виконану роботу від обіцяного ворогом отримали лише дві тисячі гривень.Поліцейські оперативно встановили 24-річного зловмисника та затримали його у порядку статті 208 КПК України, йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.