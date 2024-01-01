Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
13 липня очікується сильна спека. Температура вночі - 19-24°, денна сягатиме 34-39°.
Лише ввечері місцями ймовірні невеликі грозові дощі.
Надалі збережеться спекотна погода, проте спостерігатимуться короткочасні дощі, переважно у другій половині дня і ночі. Температура вночі 19-24°, вдень 28-33°.
Луцьк
Мінлива хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 22-24°, вдень 36-38°.
Волинь
Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень 34-39°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
13 липня очікується сильна спека. Температура вночі - 19-24°, денна сягатиме 34-39°.
Лише ввечері місцями ймовірні невеликі грозові дощі.
Надалі збережеться спекотна погода, проте спостерігатимуться короткочасні дощі, переважно у другій половині дня і ночі. Температура вночі 19-24°, вдень 28-33°.
Луцьк
Мінлива хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 22-24°, вдень 36-38°.
Волинь
Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень 34-39°.
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