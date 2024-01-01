Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



13 липня очікується сильна спека. Температура вночі - 19-24°, денна сягатиме 34-39°.



Лише ввечері місцями ймовірні невеликі грозові дощі.



Надалі збережеться спекотна погода, проте спостерігатимуться короткочасні дощі, переважно у другій половині дня і ночі. Температура вночі 19-24°, вдень 28-33°.



Луцьк



Мінлива хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 22-24°, вдень 36-38°.



Волинь



Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень 34-39°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.13 липня очікується сильна спека. Температура вночі - 19-24°, денна сягатиме 34-39°.Лише ввечері місцями ймовірні невеликі грозові дощі.Надалі збережеться спекотна погода, проте спостерігатимуться короткочасні дощі, переважно у другій половині дня і ночі. Температура вночі 19-24°, вдень 28-33°.Мінлива хмарність, без опадів. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 22-24°, вдень 36-38°.Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Видимість 4-6 км. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень 34-39°.

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