У колонії на Волині росіянин зберігав наркотики
Сьогодні, 21:16
У Маневицькій колонії громадянин Росії зберігав наркотики. Чоловік переконував, що знайшов два згортки наркоти на території спортивного майданчику.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду від 9 липня, - пише ВСН.
Навесні цього року під час неповного особистого огляду працівники колонії виявили наркотики в обвинученого, їх було вилучено у присутності двох понятих.
Лабораторний аналіз підтвердив, що у згортках знаходилася заборонена речовина – метадон.
Росіянин відразу ж зізнався у вчиненому та пояснив, що вказаний наркотичний засіб привласнив з метою особистого вжитку, адже є залежним. Про вчинене жалкує, тому просив суд його суворо не карати.
«Обвинувачений, який відбуває покарання в ДУ «Маневицька виправна колонія (№ 42)», за час відбування покарання характеризується переважно позитивно, має п`ять заохочень за сумлінну поведінку та активну участь у роботах по благоустрою установи, непогашених стягнень не має, не одружений, заробітку та інших фінансових надходжень не має, суд рахує необхідним призначити покарання в межах санкції ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі з мінімальним строком», - йдеться у вироку суду.
Суд виявив гуманність і покарав засудженого росіянина одним роком обмеження волі.
На вирок може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду через Маневицький районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
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Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду від 9 липня, - пише ВСН.
Навесні цього року під час неповного особистого огляду працівники колонії виявили наркотики в обвинученого, їх було вилучено у присутності двох понятих.
Лабораторний аналіз підтвердив, що у згортках знаходилася заборонена речовина – метадон.
Росіянин відразу ж зізнався у вчиненому та пояснив, що вказаний наркотичний засіб привласнив з метою особистого вжитку, адже є залежним. Про вчинене жалкує, тому просив суд його суворо не карати.
«Обвинувачений, який відбуває покарання в ДУ «Маневицька виправна колонія (№ 42)», за час відбування покарання характеризується переважно позитивно, має п`ять заохочень за сумлінну поведінку та активну участь у роботах по благоустрою установи, непогашених стягнень не має, не одружений, заробітку та інших фінансових надходжень не має, суд рахує необхідним призначити покарання в межах санкції ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі з мінімальним строком», - йдеться у вироку суду.
Суд виявив гуманність і покарав засудженого росіянина одним роком обмеження волі.
На вирок може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду через Маневицький районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
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