13 липня на на Волині: гортаючи календар

13 липня на на Волині: гортаючи календар
13 липня день народження відзначають активістка Юлія Грищук, нотаріуска Тетяна Рачкова (на фото), балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.

Православні християни святкують 13 липня Собор архангела Гавриїла.

Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.

У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.

Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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