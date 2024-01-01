Скільки винищувачів F-16 отримає Україна влітку

Скільки винищувачів F-16 отримає Україна влітку
Цього літа Україна, нарешті, отримає винищувачі F-16. Втім, в набагато меншій кількості, ніж очікувалося.

Про це пише "Gazeta ua", посилаючись на Bloomberg.

"За словами одного з джерел, Україна зможе виставити на озброєння ескадрилью F-16, від 15 до 24 літаків, що значно менше 300, до яких закликали її лідери. Інший сказав, що Київ розраховує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року", - пише видання.

Bloomberg зазначає, що за словами джерел, процес відправки F-16 в Україну ускладнювався через проблеми із запчастинами та мовний бар'єр між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

Також союзники занепокоєні тим, що в Україні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для російських атак.

"Проблеми були настільки серйозними, що вони викликали сумніви в доцільності відправки літаків в Україну і в тому, чи не є це занадто дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського", - пише видання.

Високопоставлений представник НАТО назвав Bloomberg три основні питання, які хвилюють фахівців з планування.

По-перше, літаки необхідно переконфігурувати залежно від виконуваного ними завдання, наприклад розвідувального або бойового.

По-друге, в України немає довгих і якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів, які могли б захистити їх від російського нападу.

По-третє, складність логістики підтримки літаків: від потреби в запасних частинах до технічного обслуговування та пошуку інженерів.

Інший представник НАТО зазначив, що Україна намагається за лічені місяці домогтися того, на що зазвичай йде три-чотири роки.

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Теги: Україна, війна, допомога
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