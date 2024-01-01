Як на Волині 13 липня вимикатимуть електроенергію: графіки

Як на Волині 13 липня вимикатимуть електроенергію: графіки
В Україні 13 липня у всіх регіонах протягом доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У пікові години обсяг відключень може бути більшим – вимикатимуть відразу кілька черг користувачів.

«13 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», – сказано в повідомленні.

Актуальний графік вимкнення світла на Волині можна знайти на сайті "Волиньобленерго".

Як на Волині 13 липня вимикатимуть електроенергію: графіки

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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