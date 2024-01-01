Як на Волині 13 липня вимикатимуть електроенергію: графіки





Про це повідомила пресслужба Укренерго.



У пікові години обсяг відключень може бути більшим – вимикатимуть відразу кілька черг користувачів.



«13 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», – сказано в повідомленні.



Актуальний графік вимкнення світла на Волині можна знайти на сайті "Волиньобленерго".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 13 липня у всіх регіонах протягом доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла.Про це повідомила пресслужба Укренерго.У пікові години обсяг відключень може бути більшим – вимикатимуть відразу кілька черг користувачів.«13 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», – сказано в повідомленні.Актуальний графік вимкнення світла на Волині можна знайти на сайті "Волиньобленерго".

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