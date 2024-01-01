Як на Волині 13 липня вимикатимуть електроенергію: графіки
Сьогодні, 10:14
В Україні 13 липня у всіх регіонах протягом доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
У пікові години обсяг відключень може бути більшим – вимикатимуть відразу кілька черг користувачів.
«13 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», – сказано в повідомленні.
Актуальний графік вимкнення світла на Волині можна знайти на сайті "Волиньобленерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
У пікові години обсяг відключень може бути більшим – вимикатимуть відразу кілька черг користувачів.
«13 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», – сказано в повідомленні.
Актуальний графік вимкнення світла на Волині можна знайти на сайті "Волиньобленерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині 13 липня вимикатимуть електроенергію: графіки
Сьогодні, 10:14
19-річний воїн з Волині отримав відзнаку міністра оборони
Сьогодні, 08:25
У музеї Лесі Українки на Волині презентували оновлену експозицію реставрованих будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
На Волині діє табір для дітей та батьків з прифронтових та окупованих територій. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28