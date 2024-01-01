На війні з окупантами загинув Герой з Волині Максим Красний





Про це повідомляє Павлівська громада.



Максим Миколайович Красний, 1988 р.н - житель села Клопочин.



Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.



Про місце, дату та час поховання повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув Герой Максим Красний.Про це повідомляє Павлівська громада.Максим Миколайович Красний, 1988 р.н - житель села Клопочин.Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.Про місце, дату та час поховання повідомлять додатково.

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