На війні з окупантами загинув Герой з Волині Максим Красний
Сьогодні, 14:18
На війні з російськими окупантами загинув Герой Максим Красний.
Про це повідомляє Павлівська громада.
Максим Миколайович Красний, 1988 р.н - житель села Клопочин.
Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.
Про місце, дату та час поховання повідомлять додатково.
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Про це повідомляє Павлівська громада.
Максим Миколайович Красний, 1988 р.н - житель села Клопочин.
Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.
Про місце, дату та час поховання повідомлять додатково.
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