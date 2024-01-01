На війні з окупантами загинув Герой з Волині Максим Красний

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Максим Красний
На війні з російськими окупантами загинув Герой Максим Красний.

Про це повідомляє Павлівська громада.

Максим Миколайович Красний, 1988 р.н - житель села Клопочин.

Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Максим Красний

Про місце, дату та час поховання повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали чоловіка, який на вулиці розмахував мечем
Сьогодні, 15:11
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Максим Красний
Сьогодні, 14:18
За сто доларів став опікуном дитини з інвалідністю: суд покарав ухилянта
Сьогодні, 14:12
У Києві прогримів фестиваль екранних мистецтв «Дніпро Cinema» ім. Данила Сахненка
Сьогодні, 13:19
У Луцьку попрощалися з двома Героями — Віктором Сіліним та Юрієм Футалою
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з двома Героями — Віктором Сіліним та Юрієм Футалою У Луцьку попрощалися з двома Героями — Віктором Сіліним та Юрієм Футалою
Сьогодні, 12:52
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Веремчук На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Веремчук
07 липень, 17:18
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук
06 липень, 13:25
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Кучер На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Кучер
05 липень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали чоловіка, який на вулиці розмахував мечем
Сьогодні, 15:11
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Максим Красний
Сьогодні, 14:18
 0
За сто доларів став опікуном дитини з інвалідністю: суд покарав ухилянта
Сьогодні, 14:12
 0
У Києві прогримів фестиваль екранних мистецтв «Дніпро Cinema» ім. Данила Сахненка
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку попрощалися з двома Героями — Віктором Сіліним та Юрієм Футалою
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8