Завтра світло в Україні відключатимуть протягом всієї доби
Сьогодні, 16:58
Завтра електроенергію в Україні відключатимуть протягом всієї доби.
Про це повідомили в Укренерго.
З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.
За прогнозами "Укргідрометцентру" на території України зберігається аномально висока температура повітря. На півдні очікують до +41°С.
Вчора Укренерго підкреслило, що справжні графіки відключень світла публікують тільки обленерго. У компанії спростували фейкову "нову систему відключень".
Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
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Про це повідомили в Укренерго.
З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.
За прогнозами "Укргідрометцентру" на території України зберігається аномально висока температура повітря. На півдні очікують до +41°С.
Вчора Укренерго підкреслило, що справжні графіки відключень світла публікують тільки обленерго. У компанії спростували фейкову "нову систему відключень".
Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
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