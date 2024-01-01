Завтра світло в Україні відключатимуть протягом всієї доби





Про це повідомили в Укренерго.



З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.



В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.



За прогнозами "Укргідрометцентру" на території України зберігається аномально висока температура повітря. На півдні очікують до +41°С.



Вчора Укренерго підкреслило, що справжні графіки відключень світла публікують тільки обленерго. У компанії спростували фейкову "нову систему відключень".



Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра електроенергію в Україні відключатимуть протягом всієї доби.Про це повідомили в Укренерго.З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.За прогнозами "Укргідрометцентру" на території України зберігається аномально висока температура повітря. На півдні очікують до +41°С.Вчора Укренерго підкреслило, що справжні графіки відключень світла публікують тільки обленерго. У компанії спростували фейкову "нову систему відключень".Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.

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