На Волині у ставку втопився 9-річний хлопчик: пішов купатися з братом

На Волині у ставку втопився 9-річний хлопчик: пішов купатися з братом
Водолази підняли з дна ставка на Ковельщині тіло дитини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 13 липня, о 14:57 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Любитів Ковельського району на ставку, імовірно, потонула дитина - 9-річний хлопчик пішов купатися з братом, згодом пропав з поля зору батьків.

Пошукові роботи проводили водолази ДСНС області з міста Луцька. Вони обстежили понад 100 м² дна, о 16:27 виявили тіло хлопчика.
Загиблий - 2015 р.н., проживав у с. Нужель Ковельського району. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
На Волині у ставку втопився 9-річний хлопчик: пішов купатися з братом

"На превеликий жаль, цій трагедії уже не зарадити. Аби запобігти нещасним випадкам на воді, закликаємо громадян бути максимально обачними та обережними. Пильнуйте за дітьми, не купайтеся в стані алкогольного сп'яніння, обирайте для відпочинку спеціально облаштовані місця, де діють рятувальні пости", - закликають рятувальники.

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Теги: Волинь, дитина, потопельник
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