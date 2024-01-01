На Волині у ставку втопився 9-річний хлопчик: пішов купатися з братом

Водолази підняли з дна ставка на Ковельщині тіло дитини.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 13 липня, о 14:57 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Любитів Ковельського району на ставку, імовірно, потонула дитина - 9-річний хлопчик пішов купатися з братом, згодом пропав з поля зору батьків.Пошукові роботи проводили водолази ДСНС області з міста Луцька. Вони обстежили понад 100 м² дна, о 16:27 виявили тіло хлопчика.Загиблий - 2015 р.н., проживав у с. Нужель Ковельського району. Обставини події з’ясовують правоохоронці."На превеликий жаль, цій трагедії уже не зарадити. Аби запобігти нещасним випадкам на воді, закликаємо громадян бути максимально обачними та обережними. Пильнуйте за дітьми, не купайтеся в стані алкогольного сп'яніння, обирайте для відпочинку спеціально облаштовані місця, де діють рятувальні пости", - закликають рятувальники.