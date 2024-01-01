У бою на Донеччині поліг «азовець» Дмитро Матвієвський із Волині





Про це громада повідомила у фейсбуці.



«Гіркий смуток війни вкотре торкнувся чорним крилом нашої громади… Боронячи незалежність та суверенітет України, на Донецькому напрямку, героїчно загинув боєць полку «АЗОВ», житель села Верба – Матвієвський Дмитро», - йдеться у повідомленні.



В Оваднівській сільській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя та оголосили в громаді триденну жалобу.



Про час та місце поховання Захисника буде повідомлено додатково.



«Вічна пам’ять Героям України!» - зазначили у сільраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Оваднівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина Дмитра Матвієвського.Про це громада повідомила у фейсбуці.«Гіркий смуток війни вкотре торкнувся чорним крилом нашої громади… Боронячи незалежність та суверенітет України, на Донецькому напрямку, героїчно загинув боєць полку «АЗОВ», житель села Верба – Матвієвський Дмитро», - йдеться у повідомленні.В Оваднівській сільській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя та оголосили в громаді триденну жалобу.Про час та місце поховання Захисника буде повідомлено додатково.«Вічна пам’ять Героям України!» - зазначили у сільраді.

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