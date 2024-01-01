У бою на Донеччині поліг «азовець» Дмитро Матвієвський із Волині

У бою на Донеччині поліг «азовець» Дмитро Матвієвський із Волині
До Оваднівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина Дмитра Матвієвського.

Про це громада повідомила у фейсбуці.

«Гіркий смуток війни вкотре торкнувся чорним крилом нашої громади… Боронячи незалежність та суверенітет України, на Донецькому напрямку, героїчно загинув боєць полку «АЗОВ», житель села Верба – Матвієвський Дмитро», - йдеться у повідомленні.
У бою на Донеччині поліг «азовець» Дмитро Матвієвський із Волині

В Оваднівській сільській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя та оголосили в громаді триденну жалобу.
У бою на Донеччині поліг «азовець» Дмитро Матвієвський із Волині

Про час та місце поховання Захисника буде повідомлено додатково.

«Вічна пам’ять Героям України!» - зазначили у сільраді.

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Теги: загиблі, війна
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