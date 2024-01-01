Доглядальниця через квартиру планувала вбивство пенсіонерки у Вінниці

У Вінниці доглядальниця готувалася до вбивства 83-річної пенсіонерки, аби швидше привласнити її квартиру. Злочину запобігли поліція та СБУ.Про це у телеграмі інформує Нацполіція.Фігурантка планувала придбати заборонений у вільному продажі медичний препарат, який повинен був призвести до "природної" смерті літньої вінничанки.Правоохоронці встановили, що у 2020 році зловмисниця уклала з пенсіонеркою, яка потребувала стороннього догляду, договір довічного утримання. Відповідно до цієї угоди, у разі смерті підопічної, у власність доглядальниці переходить квартира.Фігурантка захотіла пришвидшити процес отримання житла й почала підшукувати медичну речовинуЗловмисницю затримали на одній з вулиць обласного центру одразу після передачі їй ампул з імітацією сильнодіючого лікарського засобу.Їй оголошено про підозру у готуванні до умисного вбивства з корисливих мотивів.