Доглядальниця через квартиру планувала вбивство пенсіонерки у Вінниці

Доглядальниця через квартиру планувала вбивство пенсіонерки у Вінниці
У Вінниці доглядальниця готувалася до вбивства 83-річної пенсіонерки, аби швидше привласнити її квартиру. Злочину запобігли поліція та СБУ.

Про це у телеграмі інформує Нацполіція.

Фігурантка планувала придбати заборонений у вільному продажі медичний препарат, який повинен був призвести до "природної" смерті літньої вінничанки.

Правоохоронці встановили, що у 2020 році зловмисниця уклала з пенсіонеркою, яка потребувала стороннього догляду, договір довічного утримання. Відповідно до цієї угоди, у разі смерті підопічної, у власність доглядальниці переходить квартира.

Фігурантка захотіла пришвидшити процес отримання житла й почала підшукувати медичну речовину для вбивства.

Зловмисницю затримали на одній з вулиць обласного центру одразу після передачі їй ампул з імітацією сильнодіючого лікарського засобу.

Їй оголошено про підозру у готуванні до умисного вбивства з корисливих мотивів.


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Теги: поліція, Україна
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