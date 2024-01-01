У Луцьку чоловік зарізав жінку

У Луцьку чоловік зарізав жінку
Луцькі поліцейські затримали зловмисника за вбивство жінки, яке трапилось учора, 12 вересня, в обласному центрі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на місце, виявила тіло жінки, 1982 року народження, без ознак життя.

Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили, що численні тілесні ушкодження та ножові поранення, які й спричинили до смерті, наніс її ж чоловік, 1979 року народження.

Фігурант затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом зареєстровано відомості до ЄРДР за статтею умисне вбивство – ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу. Усі інші деталі та мотиви зловмисника встановлюють слідчі.

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Теги: вбивство, Волинь
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