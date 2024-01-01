У Луцьку чоловік зарізав жінку

Луцькі поліцейські затримали зловмисника зажінки, яке трапилось учора, 12 вересня, в обласному центрі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на місце, виявила тіло жінки, 1982 року народження, без ознак життя.Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили, що численні тілесні ушкодження та ножові поранення, які й спричинили до смерті, наніс її ж чоловік, 1979 року народження.Фігурант затриманий в порядку ст. 208 КПК України.За цим фактом зареєстровано відомості до ЄРДР за статтею умисне вбивство – ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу. Усі інші деталі та мотиви зловмисника встановлюють слідчі.