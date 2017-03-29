У Луцьку вдруге зацвіли каштани: екологи назвали причину
Сьогодні, 11:43
В обласному центрі Волині та інших містах України почали квітнути дерева у нетиповий для них час.
Так, на вулиці Набережній у Луцьку цвіт випустив каштан, повідомляє Конкурент.
За словами екологів, таке спостерігають уже протягом останніх 10 років. Причина усьому – мінуюча міль.
Зазначимо, що нещодавно волиняни спостерігали цвітіння каштану у Копачівці, а наприкінці серпня у Любешеві розквітла вишня.
Так, на вулиці Набережній у Луцьку цвіт випустив каштан, повідомляє Конкурент.
За словами екологів, таке спостерігають уже протягом останніх 10 років. Причина усьому – мінуюча міль.
Зазначимо, що нещодавно волиняни спостерігали цвітіння каштану у Копачівці, а наприкінці серпня у Любешеві розквітла вишня.