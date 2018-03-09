Нардепа звинуватили у побитті чоловіка в центрі Києва

Нардепа звинуватили у побитті чоловіка в центрі Києва
Поліцейські зʼясовують обставини події за участі народного депутата у центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві, пише LB.ua.

“До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України”, – йдеться у повідомленні.

Зараз заявник перебуває в управлінні поліції, його повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.

В соцмережах з'явилося відео, ймовірно пов'язане із саме цією подією, на якому нардеп Олександр Куницький спілкується з поліцейським та чутно голос заявника.

Заявник повідомив, що їхав на самокаті, коли Куницький вдарив його зі спини.

В 2023 році народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в Києві. Відео з бійкою та зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах.

Пов'язана з народним депутатом Олександром Куницьким ("Слуга народу") харківська компанія Autoenterprise постачала росіянам автомобільні зарядні станції, які в результаті опинилися на території окупованого Криму, повідомили “Схеми”.

В 2021 році Національне агентство з питань запобігання корупції встановило у діях народного депутата Олександра Куницького з фракції "Слуга народу" адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, про що були складені та направлені до суду два протоколи.

В 2020 році Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

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Теги: нардеп, побиття
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