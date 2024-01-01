Уночі сили ППО збили 24 російських дрони з 26





Про це повідомило командування Повітряних сил.



В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони було збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.



Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишався в повітряному просторі, бойова робота триває.



Минулої ночі ППО збила 44 із 64 запущених Росією "шахедів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 13 вересня 2024 року Росія атакувала Україну 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим).Про це повідомило командування Повітряних сил.В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони було збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишався в повітряному просторі, бойова робота триває.Минулої ночі ППО збила 44 із 64 запущених Росією "шахедів".

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