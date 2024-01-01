Заморожування лінії фронту та відмова від НАТО: кандидат у віцепрезиденти США озвучив ймовірний «план Трампа»

Джей Ді Венс розповів, як може виглядати план Дональда Трампа щодо "завершення війни за 24 години".



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На думку партнера Трампа, урегулювання війни також вимагатиме від України відмовитися від вступу до НАТО. А повоєнне відновлення чомусь має взяти на себе Європа, яка "недофінансувала війну, в той час як американські платники податків були щедрими до України".



Венс вважає, що європейці хочуть якомога швидшого завершення війни в Україні, "бо через неї ростуть ціни на енергоносії".



В Офісі Президента України заяву політика прокоментували стримано: мовляв, плани завжди зазнають змін після виборів, а особливо обрання, а у "передвиборчому гайпі" можна говорити багато різних речей.



Під час теледебатів Дональд Трамп повторив тезу про завершення війни ще до його вступу на посаду в разі обрання, але відмовився підтвердити, що йдеться про перемогу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В етері американського телебачення кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партіїрозповів, як може виглядати план Дональда Трампа щодо "завершення війни за 24 години".Як переповідає ZN.ua , Венс говорив про "поточну лінію розмежування між Україною та Росією", яка має перетворитися на сильно укріплену демілітаризовану зону – "щоб Росія знову не вторглася".На думку партнера Трампа, урегулювання війни також вимагатиме від України відмовитися від вступу до НАТО. А повоєнне відновлення чомусь має взяти на себе Європа, яка "недофінансувала війну, в той час як американські платники податків були щедрими до України".Венс вважає, що європейці хочуть якомога швидшого завершення війни в Україні, "бо через неї ростуть ціни на енергоносії".В Офісі Президента України заяву політика прокоментували стримано: мовляв, плани завжди зазнають змін після виборів, а особливо обрання, а у "передвиборчому гайпі" можна говорити багато різних речей.Під час теледебатів Дональд Трамп повторив тезу про завершення війни ще до його вступу на посаду в разі обрання, але відмовився підтвердити, що йдеться про перемогу України.

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