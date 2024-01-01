Заморожування лінії фронту та відмова від НАТО: кандидат у віцепрезиденти США озвучив ймовірний «план Трампа»

Заморожування лінії фронту та відмова від НАТО: кандидат у віцепрезиденти США озвучив ймовірний «план Трампа»
В етері американського телебачення кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс розповів, як може виглядати план Дональда Трампа щодо "завершення війни за 24 години".

Як переповідає ZN.ua, Венс говорив про "поточну лінію розмежування між Україною та Росією", яка має перетворитися на сильно укріплену демілітаризовану зону – "щоб Росія знову не вторглася".

На думку партнера Трампа, урегулювання війни також вимагатиме від України відмовитися від вступу до НАТО. А повоєнне відновлення чомусь має взяти на себе Європа, яка "недофінансувала війну, в той час як американські платники податків були щедрими до України".

Венс вважає, що європейці хочуть якомога швидшого завершення війни в Україні, "бо через неї ростуть ціни на енергоносії".

В Офісі Президента України заяву політика прокоментували стримано: мовляв, плани завжди зазнають змін після виборів, а особливо обрання, а у "передвиборчому гайпі" можна говорити багато різних речей.

Під час теледебатів Дональд Трамп повторив тезу про завершення війни ще до його вступу на посаду в разі обрання, але відмовився підтвердити, що йдеться про перемогу України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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