Волинянина, який поїхав до лісу на тракторі і не повернувся, знайшли мертвим
Сьогодні, 09:31
Волинські рятувальники долучилися до пошуково-рятувальних робіт на Ковельщині.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
12 вересня о 21:10 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про зникнення громадянина, 1969 р.н., який поїхав до лісу на власному тракторі для заготівлі дров і не повернувся. Родичі повідомили, що чоловік не виходить на зв’язок, і його місцезнаходження невідоме.
До пошуків зниклого долучилися рятувальники 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковель, а також оператори сектору БпЛА із м. Луцьк. Крім того, було залучено працівників головного управління Національної поліції, лісове господарство та місцевих жителів села Мощена Ковельського району.
О 23:50 тіло зниклого було знайдено без ознак життя.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
12 вересня о 21:10 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про зникнення громадянина, 1969 р.н., який поїхав до лісу на власному тракторі для заготівлі дров і не повернувся. Родичі повідомили, що чоловік не виходить на зв’язок, і його місцезнаходження невідоме.
До пошуків зниклого долучилися рятувальники 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковель, а також оператори сектору БпЛА із м. Луцьк. Крім того, було залучено працівників головного управління Національної поліції, лісове господарство та місцевих жителів села Мощена Ковельського району.
О 23:50 тіло зниклого було знайдено без ознак життя.
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