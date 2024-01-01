На Волині відкрили 153 кримінальні провадження за підробку документів для виїзду за кордон

На Волині відкрили 153 кримінальні провадження за підробку документів для виїзду за кордон
На Волині за перше півріччя 2024 року зареєстрували 153 кримінальні провадження за фактами підробки документів для виїзду за кордон. Йдеться про підробку військово-лікарських документів, військових квитків тощо.

Про це в коментарі Суспільному розповів керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук. З його слів, із них 55 обвинувальних актів направили до суду, щодо інших тривають експертизи.

Також він прокоментував ситуацію з викриттям людей, які допомагають незаконно перетинати кордон військовозобов'язаним чоловікам під час дії воєнного стану.

"За шість місяців скеровано до суду 9 обвинувальних актів за статтею 332 ККУ щодо 15 осіб, схеми різні: система "Шлях", фіктивні одруження тощо. Також є один обвинувальний акт, який скерували до суду щодо трьох осіб, які в складі організованої групи організували переправлення осіб через держкордон. Суми були різні: від 2 до 7 тисяч доларів", — додав прокурор.

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Теги: Волинь, кордон
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