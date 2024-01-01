На Волині відкрили 153 кримінальні провадження за підробку документів для виїзду за кордон





Про це в коментарі Віктор Тимчук. З його слів, із них 55 обвинувальних актів направили до суду, щодо інших тривають експертизи.



Також він прокоментував ситуацію з викриттям людей, які допомагають незаконно перетинати кордон військовозобов'язаним чоловікам під час дії воєнного стану.



"За шість місяців скеровано до суду 9 обвинувальних актів за статтею 332 ККУ щодо 15 осіб, схеми різні: система "Шлях", фіктивні одруження тощо. Також є один обвинувальний акт, який скерували до суду щодо трьох осіб, які в складі організованої групи організували переправлення осіб через держкордон. Суми були різні: від 2 до 7 тисяч доларів", — додав прокурор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за перше півріччя 2024 року зареєстрували 153 кримінальні провадження за фактами підробки документів для виїзду за кордон. Йдеться про підробку військово-лікарських документів, військових квитків тощо.Про це в коментарі Суспільному розповів керівник Волинської обласної прокуратури. З його слів, із них 55 обвинувальних актів направили до суду, щодо інших тривають експертизи.Також він прокоментував ситуацію з викриттям людей, які допомагають незаконно перетинати кордон військовозобов'язаним чоловікам під час дії воєнного стану."За шість місяців скеровано до суду 9 обвинувальних актів за статтею 332 ККУ щодо 15 осіб, схеми різні: система "Шлях", фіктивні одруження тощо. Також є один обвинувальний акт, який скерували до суду щодо трьох осіб, які в складі організованої групи організували переправлення осіб через держкордон. Суми були різні: від 2 до 7 тисяч доларів", — додав прокурор.

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