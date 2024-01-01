У школах Луцька заборонили бутерброди з ковбасою





Про це повідомляє



Відомо, що класні керівники після шкільних нарад наголосили батькам, що носити бутерброди саме з ковбасою дітям заборонено.



«Це смішно звучить про ковбасу. Якщо моя дитина їсть бутерброди лише з ковбасою, то що їй голодувати? Дурдом якийсь», – обурливо розповіла лучанка Марія.



То з чим пов’язана ця заборона, ми запитали у начальника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря.



«Це не нововведення, це норма законодавства, яку виконує керівник закладу освіти. Є санітарний регламент, який діє із 2020 року, згідно якого працює керівник закладу освіти. Там чітко зазначено, що можна приносити в школу. Відповідно закладу освіти автономно приймає рішення щодо того, чи дозволяти щось приносити в школу, чи ходити в магазин, чи харчуватися в їдальні… Він відповідальний за життя та здоров’я здобувачів освіти, тому краще убезпечитися», – сказав Бондар.



Журналісти «Конкурента» запитали в адміністрації луцького ліцею № 10, чи справді у їхньому навчальному закладі діє така заборона. Там підтвердили цю інформацію.



Заступниця директора з виховної роботи Раїса Кудряшова розповіла, що таку рекомендацію керівництво ліцею донесло до класних керівників, а ті – до батьків, виключно в інтересах збереження здоров’я дітей.



«Була нарада класних керівників, я це оголошувала. Сказано було, що є постанова №305 , яка забороняє дітям приносити бутерброди з ковбаскою. Хай приносять бутерброди з сиром, просто з маслом, з якимсь м’яском печеним, чай… Тільки не можна бутерброди з ковбасою. Це на рівні України прийнято рішення, це не тільки в нас. Ви ж самі знаєте, які зараз ті ковбаси…



В нашій школі є гаряче харчування, нарікань немає, дуже гарно зараз кухня працює. В нас дуже смачно, кожен день свіженьке… Раніше у школах на другі страви використовували у приготуванні сосиски, сардельки, минулого року нам заборонили і у шкільному меню більше немає ковбасних виробів. Навіть піца другий рік поспіль готується не з вареною ковбаскою, а з курячим філе», - повідомила завуч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцьких школах учням більше не можна носити із собою перекус у вигляді бутербродів з ковбасою.Про це повідомляє ІА «Конкурент» , посилаючись на розповіді читачів.Відомо, що класні керівники після шкільних нарад наголосили батькам, що носити бутерброди саме з ковбасою дітям заборонено.«Це смішно звучить про ковбасу. Якщо моя дитина їсть бутерброди лише з ковбасою, то що їй голодувати? Дурдом якийсь», – обурливо розповіла лучанка Марія.То з чим пов’язана ця заборона, ми запитали у начальника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря.«Це не нововведення, це норма законодавства, яку виконує керівник закладу освіти. Є санітарний регламент, який діє із 2020 року, згідно якого працює керівник закладу освіти. Там чітко зазначено, що можна приносити в школу. Відповідно закладу освіти автономно приймає рішення щодо того, чи дозволяти щось приносити в школу, чи ходити в магазин, чи харчуватися в їдальні… Він відповідальний за життя та здоров’я здобувачів освіти, тому краще убезпечитися», – сказав Бондар.Журналісти «Конкурента» запитали в адміністрації луцького ліцею № 10, чи справді у їхньому навчальному закладі діє така заборона. Там підтвердили цю інформацію.Заступниця директора з виховної роботи Раїса Кудряшова розповіла, що таку рекомендацію керівництво ліцею донесло до класних керівників, а ті – до батьків, виключно в інтересах збереження здоров’я дітей.«Була нарада класних керівників, я це оголошувала. Сказано було, що є постанова №305 , яка забороняє дітям приносити бутерброди з ковбаскою. Хай приносять бутерброди з сиром, просто з маслом, з якимсь м’яском печеним, чай… Тільки не можна бутерброди з ковбасою. Це на рівні України прийнято рішення, це не тільки в нас. Ви ж самі знаєте, які зараз ті ковбаси…В нашій школі є гаряче харчування, нарікань немає, дуже гарно зараз кухня працює. В нас дуже смачно, кожен день свіженьке… Раніше у школах на другі страви використовували у приготуванні сосиски, сардельки, минулого року нам заборонили і у шкільному меню більше немає ковбасних виробів. Навіть піца другий рік поспіль готується не з вареною ковбаскою, а з курячим філе», - повідомила завуч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію