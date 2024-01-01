У школах Луцька заборонили бутерброди з ковбасою

У школах Луцька заборонили бутерброди з ковбасою
У луцьких школах учням більше не можна носити із собою перекус у вигляді бутербродів з ковбасою.

Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на розповіді читачів.

Відомо, що класні керівники після шкільних нарад наголосили батькам, що носити бутерброди саме з ковбасою дітям заборонено.

«Це смішно звучить про ковбасу. Якщо моя дитина їсть бутерброди лише з ковбасою, то що їй голодувати? Дурдом якийсь», – обурливо розповіла лучанка Марія.

То з чим пов’язана ця заборона, ми запитали у начальника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря.

«Це не нововведення, це норма законодавства, яку виконує керівник закладу освіти. Є санітарний регламент, який діє із 2020 року, згідно якого працює керівник закладу освіти. Там чітко зазначено, що можна приносити в школу. Відповідно закладу освіти автономно приймає рішення щодо того, чи дозволяти щось приносити в школу, чи ходити в магазин, чи харчуватися в їдальні… Він відповідальний за життя та здоров’я здобувачів освіти, тому краще убезпечитися», – сказав Бондар.

Журналісти «Конкурента» запитали в адміністрації луцького ліцею № 10, чи справді у їхньому навчальному закладі діє така заборона. Там підтвердили цю інформацію.

Заступниця директора з виховної роботи Раїса Кудряшова розповіла, що таку рекомендацію керівництво ліцею донесло до класних керівників, а ті – до батьків, виключно в інтересах збереження здоров’я дітей.

«Була нарада класних керівників, я це оголошувала. Сказано було, що є постанова №305 , яка забороняє дітям приносити бутерброди з ковбаскою. Хай приносять бутерброди з сиром, просто з маслом, з якимсь м’яском печеним, чай… Тільки не можна бутерброди з ковбасою. Це на рівні України прийнято рішення, це не тільки в нас. Ви ж самі знаєте, які зараз ті ковбаси…

В нашій школі є гаряче харчування, нарікань немає, дуже гарно зараз кухня працює. В нас дуже смачно, кожен день свіженьке… Раніше у школах на другі страви використовували у приготуванні сосиски, сардельки, минулого року нам заборонили і у шкільному меню більше немає ковбасних виробів. Навіть піца другий рік поспіль готується не з вареною ковбаскою, а з курячим філе», - повідомила завуч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, освіта, бутерброди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
в моєї дитини, 7 років, в серпні постійно були скарги на біль в животі. до цього дитина десь місяць їла в середньому по два бутерброда з вареною ковбасою в день. Перестав давати ковбасу і болі ЗНИКЛИ!!! НЕ давайте дітям цю ОТРУТУ!!!
Відповісти
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили 153 кримінальні провадження за підробку документів для виїзду за кордон
Сьогодні, 08:25
У школах Луцька заборонили бутерброди з ковбасою
Сьогодні, 07:31
У Viber написали про грошову допомогу: шахраї знаяли понад 30 тисяч із картки волинянина
Сьогодні, 05:28
«Будуємо вільне суспільство», – міністр освіти про скасування шкільної форми
Сьогодні, 03:32
На Волині за шахрайство та службове підроблення судили директорку школи-інтернату
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних
30 серпень, 08:25
Коли випускники Луцька отримають свідоцтва про освіту та медалі Коли випускники Луцька отримають свідоцтва про освіту та медалі
19 червень, 08:25
Директор-воїн з Луцька приїхав до своїх учнів на шкільне свято. ВІДЕО Директор-воїн з Луцька приїхав до своїх учнів на шкільне свято. ВІДЕО
31 травень, 22:38
У ВНУ започаткували нові освітні програми У ВНУ започаткували нові освітні програми
29 травень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили 153 кримінальні провадження за підробку документів для виїзду за кордон
Сьогодні, 08:25
 0
У школах Луцька заборонили бутерброди з ковбасою
Сьогодні, 07:31
 0
У Viber написали про грошову допомогу: шахраї знаяли понад 30 тисяч із картки волинянина
Сьогодні, 05:28
 0
«Будуємо вільне суспільство», – міністр освіти про скасування шкільної форми
Сьогодні, 03:32
 0
На Волині за шахрайство та службове підроблення судили директорку школи-інтернату
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8