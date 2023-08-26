«Будуємо вільне суспільство», – міністр освіти про скасування шкільної форми

В Україні скасували обов'язкову шкільну форму для шкіл. Це пов'язано з тим, що держава будує вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей.Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інтерфакс-Україна."Скасування дрес-коду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода - то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки - це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей", - сказав Лісовий.Міністр наголосив, що він підтримує дане нововведення, адже вільний вибір шкільного одягу - це прагматичне питання."Якщо ми зі школи ставимо рамки, вимоги, планку, а не інтегруємо саморегулятори в дитину через цінності та виховний процес..., то ми таке суспільство не сформуємо", - підкреслив він.Лісовий зазначив, що дрес-код скасовано також для предмета "Захист України".Зауважимо, що наразі в Україні скасована єдина шкільна форма для учнів. Одяг для школи - це вільний вибір дитини чи її батьків.Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.Нагадаємо, що раніше Оксен Лісовий також розповідав, що МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Однак у відомстві будуть працювати над тим, щоб вони були більш концентровані.Він зауважив, що у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.