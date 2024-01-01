На Волині за шахрайство та службове підроблення судили директорку школи-інтернату





Очільницю навчального закладу звинувачували у службовому підробленні та шахрайстві. Жінка обійшлася штрафом на суму майже 53 тисячі гривень. Про це йдеться у вироку Шацького районного суду від 22 серпня 2024 року, - пише



Як встановило слідство, у лютому 2018 року Тетяну Арендарук призначили тимчасово виконуючою обов’язки директора Заболоттівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Волинської обласної ради. Після цього жінка почала вносити до табелів обліку робочого часу вчителів неправдиві дані щодо їх перебування на роботі. Підроблені документи керівниця освітнього закладу віддавала в бухгалтерію для нарахування і виплати заробітних плат.



За документами працівники нібито перебували на роботі, проте насправді були відсутні і більше того – знаходилися за межами України. Одному з них в період з січня 2019 року по червень 2021 року нарахували зайвих 14,7 тисячі гривень зарплати.



Слідство стверджувало, що жінка діяла у змові зі співробітниками школи-інтернату. Серед них були не лише педагоги, а й інші співробітники навчального закладу як от вихователі, спеціалісти і звичайні робітники. Загалом йшлося про нарахування для семи співробітників закладу в період з 2018 по 2021 роки. Таким чином Тетяна Арендарук заволоділа коштами Управління освіти і науки Волинської ОДА на суму 50,5 тисячі гривень.



На початку травня 2024 року її звинуватили у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України) та заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 2 ст. 190 КК України). Під час суду Тетяна Арендарук визнала свою вину і навіть заявила, що відшкодувала збитки.



«В судовому засіданні обвинувачена Тетяна Арендарук свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю і суду надала покази про те, що вона дійсно у зазначені в обвинувальному акті час та місці вчиняла вказані протиправні дії. Крім того зазначила, що заподіяні матеріальні збитки у сумі 50 576 гривень 34 копійки вона відшкодувала у повному обсязі під час досудового розслідування», – йдеться у вироку суду.



Крім того, на суді представник Управління освіти і науки Волинської ОДА висловився, що за час роботи на посаді жінка зарекомендувала себе з хорошої сторони.



У суді водночас вказали, що востаннє Арендарук вчинила зловживання у червні 2021 року, а тому, у зв’язку із закінченням строків давності, її слід звільнити від покарання за службове підроблення. Тож вироком від 22 серпня Шацький районний суд визнав її винною за ч. 1 ст. 366 КК України, проте звільнив від покарання.



Натомість за статтею про шахрайство колишня очільниця освітнього закладу отримала штраф на 52,7 тисячі гривень. Також з жінки стягнуть судові витрати за проведення економічної та почеркознавчої експертиз на суму понад 20 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький районний суд виніс вирок колишній виконувачці обов’язків директора Заболоттівської школи-інтернату Тетяні Арендарук.Очільницю навчального закладу звинувачували у службовому підробленні та шахрайстві. Жінка обійшлася штрафом на суму майже 53 тисячі гривень. Про це йдеться у вироку Шацького районного суду від 22 серпня 2024 року, - пише "Слово правди" Як встановило слідство, у лютому 2018 року Тетяну Арендарук призначили тимчасово виконуючою обов’язки директора Заболоттівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Волинської обласної ради. Після цього жінка почала вносити до табелів обліку робочого часу вчителів неправдиві дані щодо їх перебування на роботі. Підроблені документи керівниця освітнього закладу віддавала в бухгалтерію для нарахування і виплати заробітних плат.За документами працівники нібито перебували на роботі, проте насправді були відсутні і більше того – знаходилися за межами України. Одному з них в період з січня 2019 року по червень 2021 року нарахували зайвих 14,7 тисячі гривень зарплати.Слідство стверджувало, що жінка діяла у змові зі співробітниками школи-інтернату. Серед них були не лише педагоги, а й інші співробітники навчального закладу як от вихователі, спеціалісти і звичайні робітники. Загалом йшлося про нарахування для семи співробітників закладу в період з 2018 по 2021 роки. Таким чином Тетяна Арендарук заволоділа коштами Управління освіти і науки Волинської ОДА на суму 50,5 тисячі гривень.На початку травня 2024 року її звинуватили у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України) та заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 2 ст. 190 КК України). Під час суду Тетяна Арендарук визнала свою вину і навіть заявила, що відшкодувала збитки.«В судовому засіданні обвинувачена Тетяна Арендарук свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю і суду надала покази про те, що вона дійсно у зазначені в обвинувальному акті час та місці вчиняла вказані протиправні дії. Крім того зазначила, що заподіяні матеріальні збитки у сумі 50 576 гривень 34 копійки вона відшкодувала у повному обсязі під час досудового розслідування», – йдеться у вироку суду.Крім того, на суді представник Управління освіти і науки Волинської ОДА висловився, що за час роботи на посаді жінка зарекомендувала себе з хорошої сторони.У суді водночас вказали, що востаннє Арендарук вчинила зловживання у червні 2021 року, а тому, у зв’язку із закінченням строків давності, її слід звільнити від покарання за службове підроблення. Тож вироком від 22 серпня Шацький районний суд визнав її винною за ч. 1 ст. 366 КК України, проте звільнив від покарання.Натомість за статтею про шахрайство колишня очільниця освітнього закладу отримала штраф на 52,7 тисячі гривень. Також з жінки стягнуть судові витрати за проведення економічної та почеркознавчої експертиз на суму понад 20 тисяч гривень.

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