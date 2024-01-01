13 вересня на Волині: гортаючи календар

Володимир Чопюк (на фото).



Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк та депутат Луцької міської ради Андрій Білан.



Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.



Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець(на фото).Також особисте свято відзначають адвокатта депутат Луцької міської радиІменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.

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