13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець Володимир Чопюк (на фото).
Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк та депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.
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Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк та депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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