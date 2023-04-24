Жителі волинського села, названого на честь «червоного командира», просять повернути історичну назву населеного пункту





Відповідне прохання розглянули на сесії Волинської обласної ради 12 вересня, - пише Суспільне.



Начальниця відділу з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради Світлана Хороша, жителі запропонували повернути селу назву Видранка. Їхнє рішення депутати підтримали.



"Стара назва має певне радянське коріння і зважаючи на вимоги законодавства про декомунізацію", - каже Світлана Хороша.

З її слів, остаточне погодження за Верховною радою.



Довідково: Село назвали на честь Олександра Пархоменка – учасника бойових дій в Україні 1917–1921 роках, командира армії українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Устилузької громади звернулись до депутатів Волинської обласної ради з проханням перейменувати село Пархоменкове та повернути йому історичну назву.Відповідне прохання розглянули на сесії Волинської обласної ради 12 вересня, - пише Суспільне.Начальниця відділу з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради, жителі запропонували повернути селу назву Видранка. Їхнє рішення депутати підтримали."Стара назва має певне радянське коріння і зважаючи на вимоги законодавства про декомунізацію", - каже Світлана Хороша.З її слів, остаточне погодження за Верховною радою.Село назвали на честь Олександра Пархоменка – учасника бойових дій в Україні 1917–1921 роках, командира армії українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію