Жителі волинського села, названого на честь «червоного командира», просять повернути історичну назву населеного пункту

Жителі волинського села, названого на честь «червоного командира», просять повернути історичну назву населеного пункту
Мешканці Устилузької громади звернулись до депутатів Волинської обласної ради з проханням перейменувати село Пархоменкове та повернути йому історичну назву.

Відповідне прохання розглянули на сесії Волинської обласної ради 12 вересня, - пише Суспільне.

Начальниця відділу з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради Світлана Хороша, жителі запропонували повернути селу назву Видранка. Їхнє рішення депутати підтримали.

"Стара назва має певне радянське коріння і зважаючи на вимоги законодавства про декомунізацію", - каже Світлана Хороша.
З її слів, остаточне погодження за Верховною радою.

Довідково: Село назвали на честь Олександра Пархоменка – учасника бойових дій в Україні 1917–1921 роках, командира армії українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.

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Теги: Україна, Волинь, перейменування, Пархоменкове
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