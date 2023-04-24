Жителі волинського села, названого на честь «червоного командира», просять повернути історичну назву населеного пункту
Сьогодні, 22:38
Мешканці Устилузької громади звернулись до депутатів Волинської обласної ради з проханням перейменувати село Пархоменкове та повернути йому історичну назву.
Відповідне прохання розглянули на сесії Волинської обласної ради 12 вересня, - пише Суспільне.
Начальниця відділу з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради Світлана Хороша, жителі запропонували повернути селу назву Видранка. Їхнє рішення депутати підтримали.
"Стара назва має певне радянське коріння і зважаючи на вимоги законодавства про декомунізацію", - каже Світлана Хороша.
З її слів, остаточне погодження за Верховною радою.
Довідково: Село назвали на честь Олександра Пархоменка – учасника бойових дій в Україні 1917–1921 роках, командира армії українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.
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Відповідне прохання розглянули на сесії Волинської обласної ради 12 вересня, - пише Суспільне.
Начальниця відділу з питань юридичного забезпечення діяльності обласної ради Світлана Хороша, жителі запропонували повернути селу назву Видранка. Їхнє рішення депутати підтримали.
"Стара назва має певне радянське коріння і зважаючи на вимоги законодавства про декомунізацію", - каже Світлана Хороша.
З її слів, остаточне погодження за Верховною радою.
Довідково: Село назвали на честь Олександра Пархоменка – учасника бойових дій в Україні 1917–1921 роках, командира армії українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.
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