За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в «Дії»
Сьогодні, 23:19
Українці активно долучалися до пропозиції шлюбу в Дії, яка стала трендом тижня.
За три дні користувачі зробили 416 133 пропозиції, - повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Шлюб онлайн — революційний сервіс, і за популярністю бачимо, що дуже потрібний — лише за перші 24 години ви забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед! А пропозиція в Дії, без перебільшень, стала трендом тижня.
Результати за 3 дні в цифрах:
— 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз
— 1 247 пар подали заяви про шлюб
— 197 пар уже одружилися із запуску бети.
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За три дні користувачі зробили 416 133 пропозиції, - повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Шлюб онлайн — революційний сервіс, і за популярністю бачимо, що дуже потрібний — лише за перші 24 години ви забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед! А пропозиція в Дії, без перебільшень, стала трендом тижня.
Результати за 3 дні в цифрах:
— 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз
— 1 247 пар подали заяви про шлюб
— 197 пар уже одружилися із запуску бети.
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