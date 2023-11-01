У Волинському перинатальному центрі за 5 років роботи народилося майже 15 тисяч немовлят

Волинський обласний перинатальний центр відсвяткував перший ювілей, 5 років тому у цей день тут народилося перше немовля.Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства."Свій відлік роботи ми розпочали саме з 12 вересня 2019 року, адже цього дня, о 15:20, у стінах нашого закладу вперше пролунав крик немовляти — в сім’ї Ірини та Андрія Вороняків народився хлопчик вагою 3 кілограми 925 грамів".За 5 років у медзакладі прийняли 14 619 пологів, а отже близько 3 тисяч пологів щороку. На світ з’явилося 14 869 малят, серед яких 325 двієнь і 7 трієнь."Ми пишаємось тим, що щодня допомагаємо сім’ям відчувати найбільше щастя у житті — щастя материнства і батьківства. Ми рятуємо, піклуємося, підтримуємо! Найменші діти України — дівчинка, народжена з вагою 420 грамів, та двоє хлопчиків — 420 та 470 грамів, врятовані саме у нас завдяки професіоналізму медиків та сучасному обладнанню, яким забезпечений наш медзаклад", - про це йдеться у дописі на сторінці закладу.