У Волинському перинатальному центрі за 5 років роботи народилося майже 15 тисяч немовлят

У Волинському перинатальному центрі за 5 років роботи народилося майже 15 тисяч немовлят
Волинський обласний перинатальний центр відсвяткував перший ювілей, 5 років тому у цей день тут народилося перше немовля.

Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

"Свій відлік роботи ми розпочали саме з 12 вересня 2019 року, адже цього дня, о 15:20, у стінах нашого закладу вперше пролунав крик немовляти — в сім’ї Ірини та Андрія Вороняків народився хлопчик вагою 3 кілограми 925 грамів".

За 5 років у медзакладі прийняли 14 619 пологів, а отже близько 3 тисяч пологів щороку. На світ з’явилося 14 869 малят, серед яких 325 двієнь і 7 трієнь.

"Ми пишаємось тим, що щодня допомагаємо сім’ям відчувати найбільше щастя у житті — щастя материнства і батьківства. Ми рятуємо, піклуємося, підтримуємо! Найменші діти України — дівчинка, народжена з вагою 420 грамів, та двоє хлопчиків — 420 та 470 грамів, врятовані саме у нас завдяки професіоналізму медиків та сучасному обладнанню, яким забезпечений наш медзаклад", - про це йдеться у дописі на сторінці закладу.


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Теги: Волинський обласний перинатальний центр, ювілей
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