У Луцьку спіймали 17-річного мотоцикліста, який проїхав на червоний сигнал світлофора
Сьогодні, 20:35
В обласному центрі Волині поліцейські спіймали 17-річного керманича мотоцикла, який порушував правила дорожнього руху.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Нещодавно патрулюючи вулицею Глушець, близько 23-ї години, ми помітили мотоцикл марки Geon, водій якого порушив правила дорожнього руху, проїхавши на заборонений сигнал світлофора.
Під час перевірки документів ми встановили, що двоколісним транспортним засобом керував 17-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія та не надав інспекторам відповідних документів.
Поліцейські на юнака склали відповідні адміністративні матеріали із вчиненими правопорушеннями.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Нещодавно патрулюючи вулицею Глушець, близько 23-ї години, ми помітили мотоцикл марки Geon, водій якого порушив правила дорожнього руху, проїхавши на заборонений сигнал світлофора.
Під час перевірки документів ми встановили, що двоколісним транспортним засобом керував 17-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія та не надав інспекторам відповідних документів.
Поліцейські на юнака склали відповідні адміністративні матеріали із вчиненими правопорушеннями.
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