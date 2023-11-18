У Луцьку спіймали 17-річного мотоцикліста, який проїхав на червоний сигнал світлофора

У Луцьку спіймали 17-річного мотоцикліста, який проїхав на червоний сигнал світлофора
В обласному центрі Волині поліцейські спіймали 17-річного керманича мотоцикла, який порушував правила дорожнього руху.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Нещодавно патрулюючи вулицею Глушець, близько 23-ї години, ми помітили мотоцикл марки Geon, водій якого порушив правила дорожнього руху, проїхавши на заборонений сигнал світлофора.

Під час перевірки документів ми встановили, що двоколісним транспортним засобом керував 17-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія та не надав інспекторам відповідних документів.

Поліцейські на юнака склали відповідні адміністративні матеріали із вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція
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