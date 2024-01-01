Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.



Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями⛅️Невеликий короткочасний дощ.



Вночі та вранці туман.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.Хмарна погода з проясненнями⛅️Невеликий короткочасний дощ.Вночі та вранці туман.Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°

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