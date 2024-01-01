Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.

Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Волинська область

Хмарна погода з проясненнями⛅️Невеликий короткочасний дощ.

Вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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