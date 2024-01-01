Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.
Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями⛅️Невеликий короткочасний дощ.
Вночі та вранці туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.
Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями⛅️Невеликий короткочасний дощ.
Вночі та вранці туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°
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